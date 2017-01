Hamburg – In aktuellen Zeiten niedriger Bauzinsen entscheiden sich viele zukünftige Eigentumsbesitzer für den Start des eigenen Bauvorhabens. Hierbei sind jedoch einige Punkte zu beachten, damit einer sicheren Finanzierung nichts im Wege steht. Zum einen sollten zukünftige Bauherren die Frage klären, ob die Raten bezahlbar sind. „Eine exakte Planung und gute Beratung bilden die Grundpfeiler einer sicheren Baufinanzierung“, sagt Stephan Scharfenorth, Geschäftsführer des Baufinanzierungsportals Baufi24.de. Zum anderen ist es wichtig, neben der Informationsbeschaffung, einen geeigneten Tilgungswert und eine sichere Laufzeit zu bestimmen.

Planung und Beratung

Grundlegend bei einer sicheren Baufinanzierung sind die individuelle Planung und eine bankenunabhängige Beratung. Hierbei ist es wichtig, verschiedene Anbieter untereinander zu vergleichen, denn auch kleine Abweichungen in der Zinshöhe können sich bei der monatlichen Rate bemerkbar machen. Mit dem Baufinanzierungsrechner von Baufi24 können zukünftige Eigenheimbesitzer die monatliche Rate aus Zins, Tilgung und Sondertilgung bei unterschiedlichen Finanzierungsbeträgen und Beleihungssätzen ermitteln.

Tilgung

Als weiteren Schritt ist die Wahl der Tilgungshöhe entscheidend. Durch den derzeitig niedrigen Zinssatz kann sich die Gesamtlaufzeit des Darlehens verlängern: „Bei nur einem Prozent Zinsen und einer niedrigen Tilgung, zahlen Bauherren deutlich mehr und länger als bei hohen Zinsen“, sagt Scharfenorth. Somit ist gerade bei einem niedrigen Zinssatz wichtig, eine höhere Tilgung zu wählen. Sondertilgungen verkürzen nicht nur die Laufzeit, sondern sparen weiteres Geld ein.

Zinslaufzeit

Um eine sichere Baufinanzierung auch noch in zehn Jahren gewährleisten zu können, ist es wichtig die richtige Laufzeit für das Darlehen zu wählen. „Niedrige Zinsen sollten sich Bauherren so lange wie möglich sichern und eine Laufzeit von 15 oder 20 Jahren wählen“, rät Scharfenorth. Steigen die Zinsen in den folgenden Jahren der Zinsbindung wieder an, können Bauherren ihr Darlehen dennoch zu niedrigen Konditionen abbezahlen. Durch diese Planungssicherheit und die damit einhergehende solide Finanzierung ist ein zufriedener Immobilieneigentümer auf lange Sicht gewährleistet.

Quelle: Baufi24 GmbH