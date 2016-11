MiNa-TV begleitete die Feierlichkeiten der Wirtschaftsjunioren Lüdenscheid

Ein Galaabend ist für ein 60jähriges Jubiläum ein angemessener Rahmen, fanden die Wirtschaftsjunioren Lüdenscheid. Aus dieser Idee wurde eine stilvolle Geburtstagsfeier in der Schützenhalle Loh, zu der neben den Mitgliedern, Freunden und Verwandten auch zahlreiche Gäste aus der heimischen Politik und Wirtschaft kamen. Eine gute Gelegenheit, in die Vergangenheit zurückzublicken und auch in die Zukunft zu schauen.

In unserer schnelllebigen Zeit liegen Zukunft und Gegenwart dicht beeinander, deshalb standen einschlägige Technologie-Themen auch auf der Agenda bei den Vorträgen des Abends. Denn trotz Feierlaune verlieren die Wirtschaftsjunioren ihre Aufgaben nicht aus dem Blick: Den Erfahrungsaustausch mit anderen Unternehmern und Führungskräften. Die Inspiration zu suchen, was man selbst anders oder besser machen kann. Neue Trends erkennen, sich Anforderungen zu stellen.

Das Mittelstand Magazin berichtet nicht nur von den Feierlichkeiten, sondern hat am Rande des Galaabends einige Gespräche geführt mit Mitgliedern, Freunden und Förderern der Wirtschaftsjunioren. Wir erhielten einen Einblick in die Arbeit derer, die sich den Tugenden des ehrbaren Unternehmers verpflichtet haben und denen die Entwicklung der heimischen Wirtschaft beinahe eine Herzenssache ist.

Video im Auftrag von Mittelstand-Nachrichten: Markus Klümper

Ton: Simon Woehl